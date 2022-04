Calcio Eccellenza, parità tra Victor San Marino e Savignanese (1-1)

Sport

Repubblica San Marino

| 17:46 - 16 Aprile 2022

Alex Ambrosini.

Finisce in parità il match tra Victor San Marino e Savignanese: 1-1 nel big match che vedeva sfidarsi le due formazioni al terzo posto ed in lotta per il secondo. La squadra ospite ha creato molto, è passata in vantaggio ed è stata raggiunta a dieci minuti dalla fine per una deviazione.

Al 1′ cross di Battistini, Pacchioni di testa chiama ad un miracolo l’ex Pazzini che devia sulla traversa. Risponde il San Marino con Santoni che si presenta solo davanti a Rossi, ma il numero uno della Savignanese respinge la conclusione.

Al 50′ grande chance per la Savignanese. Osayande mette al centro, Nicolini a colpo sicuro, il tiro viene ribattuto. La gara si sblocca al 63′ grazie alla perseveranza di Pacchino. Retropassaggio di un difensore del Victor, Pacchioni pressa il portiere che gli calcia addosso e la sfera rotola in fondo al sacco.

Prova ad alzare il baricentro la squadra locale che perviene al pari all’80’. Tiro di Greco, Ambrosini devia ed inganna Rossi. La gara non si smuove più ed il match termina 1-1.

Il tabellino

Victor San Marino: Pazzini, Greco, Boccioletti, Barone, Guglielmi, De Queiroz, Morelli (73′ Michelucci), Santoni, Carrer (50′ Sapori), Ambrosini, Albonetti (74′ Gaudenzi) A disp: Del Prete, Pastorelli, Zabre, Rosti, Battistini. All D’Amore

Savignanese: Rossi, Battistini (88′ Sbrighi), Mazzarini, Guidi, Lambertini, Turci, Zoffoli, Nicolini, Pacchioni, Mancini, Osayande A disp:Fusconi, Varrella, Andreoli, Tourè, Sacchetti, Benincasa All Montanari

Reti: 63′ Pacchioni, 80′ Ambrosini

Note. Ammoniti: Nicolini, Gaudenzi