Monte Grimano, 'Idee Scolpite': in vetrina le sculture dell'artista Gabriele Temeroli

Attualità

Montegrimano

| 15:13 - 16 Aprile 2022

Gabriele Temeroli.

"Oggetti utili che uniscono forme e concetti con artistica eleganza e sapiente equilibrio". Questo è stato uno dei messaggi lasciati dai numerosi visitatori della mostra inaugurata il 14 aprile nei locali della Pro Loco di Monte Grimano Terme, un piccolo paese sulle colline del Montefeltro. La mostra potrà essere visitabile sino a lunedì 18 aprile.

Autore delle "Idee Scolpite" in pietra e legno è Gabriele Temeroli, maestro d'arte diplomato all'istituto d'arte di Urbino. Le sue opere sono sculture d'arredo nate da una profonda passione per l'arte trasmessagli dal nonno paterno Luigi. Quest'ultimo, operaio dell'Enel, ha dedicato ogni suo momento libero alla scultura. Molte sono le sue opere esposte in diversi punti del paese. Al nonno Luigi è stata dedicata una Mediateca dell'arte e dell'ingegno. Il nipote Gabriele con orgoglio ed entusiasmo sta portando avanti un'antica tradizione di famiglia in forma forse più attuale facendo nascere dalla pietra locale creazioni ogni volta geniali. I prossimi appuntamenti in date ancora da definire saranno a Carpegna al Palazzo dei Principi e a Frontino alla residenza San Girolamo.