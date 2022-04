Covid Rimini: 320 nuovi casi, -1 terapie intensive e zero decessi

Attualità

Rimini

| 14:43 - 16 Aprile 2022

Bollettino Covid 16 aprile 2022.

Nel territorio riminese si registrano 320 nuovi casi di positività che portano il totale settimanale a 1887, ancora in aumento rispetto alla scorsa settimana, quando furono 1797, e rispetto a due settimane fa (1827).



Nel riminese non si registrano decessi, scendono a 4 (-1) i ricoveri in terapia intensiva. Calano complessivamente i ricoveri in regione: in terapia intensiva sono 30 (-1, a fronte di tre nuovi ingressi e 4 dimissioni), nei reparti Covid 1278 (-32). I decessi in Emilia Romagna sono 10, età media 82 anni, più un decesso di un paziente residente fuori regione.



Sul fronte delle nuove positività, in Emilia Romagna sono 4656, tasso di positività 22,3%.