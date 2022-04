Auto finisce nel fosso, 36enne rimane incastrato tra le lamiere

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:05 - 16 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Un 36enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera (venerdì 15 aprile), intorno alle 21.30, sulla via Trasversale Marecchia a Santarcangelo. L'uomo, per cause in corso d'accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il contro di una Lancia Ypsilon - a bordo non c'erano altri passeggeri - ed è finito nel fosso adiacente alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, anche i Vigili del Fuoco, che hanno liberato il ferito dalle lamiere dell'abitacolo. Il ricovero, all'ospedale Bufalini di Cesena, è avvenuto in codice di massima gravità.