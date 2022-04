'Madama Butterfly' dal Teatro di Madrid al Cinema Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:30 - 16 Aprile 2022

Al Cinema Tiberio di Rimini martedì 19 aprile alle ore 20 (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10), in differita dal Teatro Real di Madrid, è in programma l'opera Madama Butterfly di Puccini, diretta da Marco Armiliato per la regia di Mario Gas con Ermonela Jaho, Enkeljda Shkosa, Marifé Nogales e Jorge de León.



Una moglie temporanea era una pratica diffusa in Giappone alla fine del XIX secolo. L'Occidente – con gli Stati Uniti in testa – aveva stabilito relazioni diplomatiche e commerciali con il paese a metà del secolo e il fascino per il luogo di nascita delle geishe si diffuse a macchia d'olio. L'influenza di un lontano (e immaginario) Oriente avrebbe preso forma nelle opere di una varietà di artisti europei e nordamericani che sono continuate fino al XX secolo.

In questo modo, Butterfly è l'incarnazione grossolana del conflitto tra due civiltà inconciliabili, una che domina l'altra. Uomo dal sottile spirito teatrale, Puccini ha interpretato brillantemente la fragilità di una geisha innamorata che credeva ingenuamente che anche l'affascinante ufficiale della marina nordamericana l'amasse.



La partitura musicale evoca melodie tradizionali giapponesi piacevolmente armonizzate. Nonostante il fiasco del debutto di Madama Butterfly a Milano, il compositore ha tenuto duro nella sua determinazione a realizzare quella che considerava la sua opera più sincera ed espressiva. Il passare del tempo gli ha dato ragione.

Mario Gas ambienta la storia in uno studio cinematografico degli anni '30. Racconta questo dramma commovente da tre prospettive simultanee: l'opera stessa, il film che si sta facendo dell'opera e la sua proiezione in bianco e nero su un grande schermo.