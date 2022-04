Stadio dei Pirati, ricorso al Consiglio di Stato: vince Asd Rimini Baseball

Attualità

Rimini

| 10:54 - 16 Aprile 2022

Immagine di repertorio.

L'annosa questione relativa all'Asd Rimini Baseball sarebbe arrivata ad un punto di svolta. L'associazione, come riporta il Corriere Romagna, ha vinto definitivamente il ricorso al Consiglio di Stato. Una vicenda che risale al 2017 quando l'associazione entra in possesso della struttura. Uno spazio per l'allenamento e gioco del baseball ma che ha anche un ristorante e una abitazione. Il titolare del locale, che è concessionario dell'impianto sportivo, presenta ricorso al Tar per due volte. Inizia una battaglia legale che vede il comune di Rimini impugnare i provvedimenti. Il legale dell'associazione, Marco Bosco, racconta al Corriere Romagna, che il problema principale si è avuto durante il primo lockdown quando il comune ha sfrattato l'associazione. Per un disguido non era arrivata la comunicazione del rinnovo dell'assicurazione, regolarmente pagata ed attiva. Il legale racconta inoltre di aver tentato in tutti i modi di risolvere 'bonariamente' la situazione senza risultato.

Il titolare dell'attività è bloccato da due anni, tra lockdown e questa questione legale che ha comportato altre spese. L'avvocato annuncia di voler avanzare al tribunale civile una richiesta di risarcimento di oltre mezzo milione di euro.