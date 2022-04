Rimini, urla e minaccia i passanti, tenta di aggredire la Polizia: in manette 63enne

Cronaca

Rimini

| 09:32 - 16 Aprile 2022

Ha tentato di aggredire i poliziotti intervenuti perché molestava i passanti. Un senegalese 63enne è stato arrestato venerdì sera a Rimini. L’uomo si trovava nei pressi di via Covignano quando è stato raggiunto da una volante della Polizia. Secondo quanto ricostruito il 63enne urlava in strada minacciando i residenti della zona. Durante i controlli l’uomo ha avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli agenti. Dallo zaino, invece di tirare fuori i documenti, ha cercato di impugnare una grossa mazzetta nascosta all’interno. Bloccato e disarmato dagli agenti, il 63enne non ha desistito dai suoi propositi aggressivi. Mettendosi in “posa da combattimento” ha iniziato a calciare e sputare verso i poliziotti. Una volta nell’auto ha continuato con l’atteggiamento aggressivo colpendo con calci lo sportello e il finestrino della volante.

E’ stato arrestato e deve rispondere di resistenza e porto di armi atte ad offendere.