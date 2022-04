Musica 'diffusa' a Pasqua a Bellaria Igea Marina, tra giochi, sport e TikToker

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 08:44 - 16 Aprile 2022

Immagine di repertorio.

Tutto pronto per il grande evento diffuso a Bellaria Igea Marina: Pasqua 2022 | Musica diffusa, che il weekend dal 16 al 18 aprile vedrà coinvolta l’intera città con appuntamenti musicali, di intrattenimento, street food, sport ed esposizioni.



La città sarà un grande contenitore di eventi per giovani e famiglie, con un’attenzione particolare rivolta alle nuove generazioni. Si partirà sabato 16 con spettacoli itineranti di giocoleria; artisti di strada e street food del “Buskeat Food Truck Festival” che continuerà la sua attività per tutto il fine settimana e poi tanti punti spettacolo con i concerti dei Moviemania, Roxy Bar, Muppets, Gem Boy, Paolo Faetanini e Mascalero Station.



Per i più piccoli sarà dedicata un’Area Family, domenica 17.00 lungo viale Ennio a Igea Marina con giochi da tavolo, videogames e una divertentissima scuola di spade laser. Sempre domenica 17, i teenagers potranno ritrovarsi in Piazza Matteotti per il firmacopie con Patrizia Falcone, influencers di “Quello che le donne non dicono” o incontrare le TikToker Greali Sisters presso lo stand realme dove potranno scattarsi selfie e ricevere gadget o partecipare alla casting competition e ricevere fino a tre realme 9 Pro+.

Altri TikToker come Riccardo Aldighieri, Thomas Camorani, Martina Rinaldi, Alessandra Rumieri e Nicolò Barbiani saranno presenti a Bellaria Igea Marina durante il weekend pasquale, per creare contenuti sul nuovo profilo TikTok di Bellaria Igea Marina: BIM2K22. A seguire in serata, domenica 17 alle ore 21.00 in Piazza Matteotti, andrà in scena il Festival#BeViral condotto Andrea Prada, Direttore artistico di Bellaria Igea Marina e dall’ospite speciale Gaia Bianchi nel ruolo di co-conduttrice. Sul palco si alterneranno giovani cantanti della musica emergente e virale come Nicol, Rea, Tommaso Cesana, Dandy Turner, Fraespo, 3Win$ & Nasty.



In contemporanea, durante il weekend si svolgeranno i quarti di finali, le semifinali e finali del torneo calcistico giovanile, 39° Torneo Pecci – 11° Memorial Giovanardi sui campi dello stadio comunale E. Nanni e “La Valletta”; su Viale Pinzon e presso il Polo Est Village invece si svolgerà la “Fiera di Primavera dal Tirreno all’Adriatico” da sabato 16 a domenica 17 aprile.