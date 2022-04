Volley A2 femminile, Coppa Italia: finale Omag MT-Millennium Brescia

Sport

San Giovanni in Marignano

| 22:36 - 15 Aprile 2022

Sarà una viglia di Pasqua sotto i riflettori per la pallavolo italiana. Al Beladelli Forum di Villafranca (Vr) fervono i preparativi per la Finale di Coppa Italia di serie A2, evento che si realizzerà esattamente 100 giorni dopo il rinvio del 6 gennaio causa Covid.

Ceron e compagne, conquistato ancora una volta l’accesso al prestigioso appuntamento, si stanno allenando a pieno ritmo per preparare la finale che le vedrà opposte alla Millennium Brescia. Un match già di per sé entusiasmante e, in questo contesto, ancora più atteso ed elettrizzante

La OMAG-MT arriva carica e sicura del sostegno dei propri tifosi che promettono di far sentire la loro voce in un palazzetto “diviso” in due: la tribuna nord sarà destinata ai sostenitori delle Zie mentre quella Sud ai tifosi delle Leonesse. Barbolini e il suo staff sono concentrati unicamente alla partita contro il team di Coach Beltrami, già affrontato ufficialmente due volte in questa stagione: a Brescia si imposero le Zie per tre set a zero mentre nel match di ritorno le Leonesse la spuntarono al Palamarignano solo al tie break.

“Finalmente, è tanto che aspettiamo questo momento - ci racconta Enrico Barbolini- tanto tempo durante il quale sono successe tante cose, ma la consapevolezza di esserci meritato questo evento è rimasta inalterata. Sarà una battaglia da giocare a testa alta e mettendo in campo tutto quello che abbiamo e tutto quello che siamo. Le finali sono sempre partite “diverse” le emozioni che vivi in queste occasioni non sono riproducibili in altre occasioni, cercheremo di divertirci a fare quello che ci piace di più, cioè giocare a pallavolo insieme con i nostri pregi e i nostri difetti, consapevoli di avere di fronte una squadra che è stata protagonista importante di tutta questa stagione".