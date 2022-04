Sega un albero: tronco gli cade addosso, morto 67enne

Cronaca

Gemmano

| 18:55 - 15 Aprile 2022

La tragedia lungo una strada di campagna a Gemmano nel riminese. Foto di repertorio.

Un lavoro di potatura degli alberi che finisce in tragedia. Questo è quanto accaduto, venerdì pomeriggio intorno alle ore 17, lungo una strada di campagna a Gemmano nel riminese, dove vittima è stato un 67enne. L’uomo era all’opera con la motosega, quando, forse per un errore di calcolo, un tronco è caduto giù finendogli addosso e non lasciandogli scampo. Nel colpo l'uomo è finito in fondo ad una scarpata. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Sul posto sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco, impegnate nel recupero della salma. I carabinieri si sono occupati di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.