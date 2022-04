Covid Rimini: 360 nuovi casi, nessun decesso. Calo ricoveri in regione

Attualità

Rimini

| 16:43 - 15 Aprile 2022

Bollettino Covid 15 aprile 2022.

Nel territorio riminese si registrano 360 nuovi casi di positività che portano il totale settimanale a 1567, ancora in aumento rispetto alla scorsa settimana, quando furono 1445, e rispetto a due settimane fa (1529).



Nel riminese non si registrano decessi, salgono a 5 (+1) i ricoveri in terapia intensiva. Calano complessivamente i ricoveri in regione: in terapia intensiva sono 31 (-3, a fronte di quattro nuovi ingressi e 7 dimissioni), nei reparti Covid 1310 (-11). I decessi in Emilia Romagna sono 7.



Sul fronte delle nuove positività, in Emilia Romagna sono 4748, tasso di positività 21,2%.