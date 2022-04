Calcio RSM, La Fiorita chiude in vetta. In ballo il terzo posto

Sport

Repubblica San Marino

| 16:29 - 15 Aprile 2022

Un gol in coda ad una partita infinita regala a La Fiorita la vetta del girone. Nessuna possibilità di replica per il Tre Penne, che riposerà nel prossimo ed ultimo turno. I Gialloblù colpiscono al 13’ di recupero di una sfida a lungo bloccata per l’infortunio di Zago. Decide Grandoni. Con la sconfitta il Pennarossa dice definitivamente addio alle possibilità di entrare a far parte delle prime quattro, quelle che accedono ai play-off senza passare dal Turno Preliminare.

All’interno di questa élite, detto della situazione fra La Fiorita e Tre Penne, resta solo da stabilire chi andrà ad occupare l’ultimo gradino del podio: al momento questa posizione è occupata dal Tre Fiori, che avendo superato ieri la Virtus ha agganciato ma in realtà superato – in virtù degli scontri diretti – proprio la formazione di Acquaviva, piegata dal gol di Adami Martins. Una sola rete, che è in realtà un’autorete, a decidere anche la sfida fra Domagnano e Libertas: la sfortunata deviazione di Mazzavillani permette ai granata di incamerare l’intera posta e di continuare l’inseguimento alla quinta posizione, benchè gli incroci della prossima giornata siano sulla carta più favorevoli alle formazioni che precedono la squadra di Cardini, ossia Pennarossa e Faetano. Con i play-off in tasca da meno di ventiquattro ore, il San Giovanni cade nel confronto con il Fiorentino. Tre reti per la banda di Malandri, nel quarto d’ora compreso fra il 70’ e l’85’: apre Castellazzi, poi a referto si aggiungono Filippi e Molinari, quest’ultimo a segno su rigore. La sfida più prodiga di gol è il derby fra Cosmos e Folgore. I campioni in carica tornano al successo regolando i cugini con un pokerissimo: vantaggio giallorossonero firmato poco oltre il quarto d’ora da Docente e rinforzato in chiusura di frazione da Fedeli e Rosini.

All’alba della ripresa torna a segno Docente, prima che il Cosmos metta in campo una reazione che porta alla doppietta di Ura, autore di sette delle otto marcature complessive della squadra gialloverde in campionato. L’ultima parola è però di un giocatore della Folgore, Giardi, che su rigore, al minuto 84’, fissa il risultato sul 5-2 finale.

SAN GIOVANNI

De Angelis, Paoloni (dal 70’ Grechi), Angelini, G. Conti, De Biagi (dal 72’ Cecchetti), Grillo (dal 79’ Matteoni), Magnani, Berardi, Tasini (dal 72’ Lisi), Montebelli, Ugolini (dal 79’ Satalino)

A disposizione: Montagna, Perotto

Allenatore: Marco Tognacci

FIORENTINO

Bianchi, D’addario (dall’86’ Borgagni), Camillini, Filippi, Bottoni, Molinari, Colagiovanni, Terenzi (dal 65’ Muccioli), Castellazzi (dall’81’ Perlaza), Abouzziane (dall’81’ Zouhri), Ben Kacem

A disposizione: Berardi, Michelotti, Baizan

Allenatore: Enrico Malandri

Arbitro: Outail Kaddoudi

Assistenti: Fabrizio Morisco, Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Salvatore Tuttifrutti

Ammoniti: De Biagi, Angelini, Bottoni, Ben Kacem, Molinari, Camillini, Berardi, Montebelli

Marcatori: 70’ Castellazzi, 80’ Filippi, 85’ rig. Molinari

LA FIORITA

Vivan, Gasperoni, Brighi, Di Maio (dal 70’ Miori), Grandoni, Errico, Lunadei, Zafferani (dal 70’ Loiodice), Pancotti, Guidi (dal 76’ Serra Sanchez), Gregori (dal 60’ Zulli)

A disposizione: Venturini, Bonifazi, Votino

Allenatore: Oscar Lasagni

PENNAROSSA

Semprini, Tomassini, Martin, D. Conti, Maioli, Raffelli, Zago (dall’87’ Cola), A. Conti, Stefanelli, Halilaj, Rastelli (dal 78’ Sebastiani)

A disposizione: Landi, De Biagi, Codispoti, Tiboni, Dema

Allenatore: Andy Selva

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Francesco Mineo, Alessandro Salvatori

Quarto ufficiale: Emiliano Albani

Ammoniti: Guidi, Martin

Marcatori: 90+13’ Grandoni



TRE FIORI

Castagnoli, D’Addario, Censoni, De Lucia, Cuzzilla, Adami Martins, Ciccione (dal 71’ Tamagnini), Pracucci, Dolcini, Corinti (dal 19’ Della Valle), Gjurchinoski

A disposizione: A. Simoncini, Astolfi, Savastano, Teodorani

Allenatore: Gian Luca Borgagni

VIRTUS

Passaniti, Battistini, Nodari, Giacomoni, Gori (dall’84’ Castiglioni), Muggeo (dal 61’ Sorrentino), Golinucci, Ciacci, Focaccia, Tadzhybayev, Angeli (dall’87’ Raiola)

A disposizione: Paolini, Alvarez

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Ernesto Cristiano, Laurentiu Ilie

Quarto ufficiale: Antonio Ucini

Ammoniti: D’Addario, Tamagnini, Cuzzilla, Tadzhybayev

Marcatori: 80’ Adami Martins



LIBERTAS

Gentilini, Moretti, Barretta, Pesaresi, Patregnani (dal 62’ L. Gasperoni), A. Gasperoni, Giovagnoli (dall’83’ Dolente), Nigretti (dal 90+1’ Ndao), Olcese, Flores (dall’83’ Morelli), Ruiz (dal 90+1’ Giorgini)

A disposizione: Zavoli, Fraternali

Allenatore: Gabriele Cardini

DOMAGNANO

Ermeti, Nanni, Averhoff, Mazzavillani, Faetanini (dall’87’ Colonna), Olivieri, Parma, Gaiani, Bara, Semproli (dall’83’ Francioni), Ricchi

A disposizione: Grieco

Allenatore: Massimo Mancini

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Laura Cordani, Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Ammoniti: Nigretti, Nanni

Marcatori: 24’ aut. Mazzavillani



COSMOS

Batori, Cavalli, Cervellini (dal 46’ Della Valle), Nanni, Sartini, Venerucci, Zaghini (dal 15’ Pari), Gjorretaj, Valentini, Stella, Ura

A disposizione: Celli, Zafferani

Allenatore: Massimo Gori

FOLGORE

Gueye, Hirsch (dal 62’ Spighi), Rosini, Golinucci, Francioni, Nucci (dal 46’ Bonini), Aluigi, Pasini (dall’85’ Cerquetti), Dormi, Docente (dal 49’ Giardi), Fedeli 8dall’85’ Sabbadini)

A disposizione: Mignani, Sottile

Allenatore: Omar Lepri

Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Andrea Depaoli, Carmine Nuzzo

Quarto ufficiale: Giovanni Notarpietro

Ammoniti: Fedeli

Marcatori: 16’ e 47’ Docente, 42’ Fedeli, 44’ Rosini, 51’ e 74’ Ura, 84’ rig. Giardi