Baseball, San Marino in trasferta aSala Baganza

Sport

Repubblica San Marino

| 16:24 - 15 Aprile 2022

Il pitcher Quevedo.

C’è la trasferta di Sala Baganza nel sabato prepasquale dei Campioni d’Italia. Un doubleheader in salsa emiliana che comincerà con la prima pallina di gara1 alle 11 e con quella di gara2 alle 15. Gli avversari dei Titani non hanno fin qui registrato vittorie, col doppio ko casalingo col Crocetta (3-10, 0-4) e con quello esterno in casa Falcons (3-8, 6-10) a formare un totale di 0 vittorie e 4 sconfitte. In entrambi i weekend i partenti sono stati Alessandro Zambelli (0-2, 8.53) e Francisco Sanchez Osuna (0-2, 8.22). Sul monte anche Andrea Corsini (2.25), Manuele Frati (3.38), Sanik Lama (6.75), Nicola Spotti (3.00) e Andrea Pizzarotti (4 punti in 1 inning). In battuta, fin qui, i più produttivi sono stati Matteo Lanfranchi (4/16, 250), Luis Das Neves Marin (4/17, 235) e Andrea Corsini (3/13, 231).

Doriano Bindi, come sta il gruppo?

“Bene. È chiaro che dobbiamo crescere in battuta ma un po’ in tutti i settori del gioco. Dal punto di vista difensivo è chiaramente positivo che non abbiamo commesso errori e sono stati messi insieme anche alcuni doppi giochi. La concentrazione non è mai mancata ed è quello che chiedo per tutte le partite. Da quel punto di vista con i rinvii per pioggia alla domenica, i cambi di campo e tutto il resto, non è stato facile. I ragazzi sono stati bravi”

Ora le due partite a Sala Baganza. Cosa ti aspetti di vedere dalla squadra?

“Un miglioramento generale ma anche la solita concentrazione. Vediamo cosa proporrà il girone in termini di classifica. Al di là di tutto, noi pensiamo a vincere e andiamo avanti per la nostra strada”

Sul monte cambierà qualcosa?

“Il partente italiano questa volta sarà Quattrini e non Luca Di Raffaele, mentre nell’altra partita comincerà sempre Quevedo".