Schedine online per vincere direttamente dal tablet

| 15:41 - 15 Aprile 2022

Il nuovo millennio ha visto l’ingresso del digitale nella vita di tutti i giorni con app che informano delle fermate dell’autobus, il riconoscimento vocale per controllare luci e musica e la possibilità di ordinare cibo consultando il menu direttamente dal proprio smartphone. L’epidemia del biennio 2020-2022 ha sconvolto il mondo e le economie, ma ha consolidato allo stesso tempo il ruolo fondamentale della tecnologia per assistere governi e persone in momenti così drammatici. E trovandosi chiusi in casa senza possibilità di uscire, gli italiani non si sono dedicati solamente alla cucina o hanno trasformato il loro salotto in una palestra degna di The Rock. Impossibilitati a recarsi nei propri casinò preferiti o in ricevitoria per la schedina settimanale, i giocatori si sono dovuti rifugiare in piattaforme online come 20bet, iniziando ad apprezzarne funzionalità e vantaggi rispetto alle modalità tradizionali.



Lo sbarco in rete delle scommesse risale in realtà già agli albori di Internet nei primi anni Novanta, quando operatori di fama in Europa, il tedesco Interwetten giusto per citarne uno, avevano iniziato a esplorare la possibilità di portare quote e mercati online per raggiungere un pubblico più ampio. Se gli inizi sono stati rudimentali e non senza problematiche tecniche o di sicurezza, come per la protezione dei dati di pagamento degli utenti, i vantaggi di questa modalità sono inestimabili, soprattutto nel mondo delle schedine. Eliminando i confini fisici, lo stesso operatore può offrire alla propria utenza una selezione di migliaia di eventi sportivi ogni giorno, grazie a una squadra di allibratori freelance che collabora con più piattaforme, portando così il rugby australiano agli scommettitori italiani o il cricket indiano in Sudamerica.



Con quote calcolate in diverse notazioni, da quella decimale più diffusa nel mondo alle varietà asiatiche, le aziende che gestiscono siti e app possono attingere a un bacino potenziale di miliardi di persone con costi di gestione bassi, che si riversano in vincite più generose per gli utenti. I vantaggi diventano ancora più evidenti con la modalità live, grazie alla quale è possibile compilare una o più schedine a evento sportivo in corso, potendo contare su mercati costantemente aggiornati in base ad azioni, punti, falli o infortuni. Se tradizionalmente questa modalità era accessibile solo a chi stava seguendo una partita o una gara specifica, la rete di oggi permette di scommettere su una corsa dei cavalli a Hong Kong comodamente distesi sul proprio letto a Bruxelles.



Se agli albori di Internet le piattaforme per le scommesse appena sbarcate online necessitavano di un computer e di uno dei modem 56K diventati ormai pezzi da museo, gli utenti del 2022 possono compilare schedine da qualsiasi dispositivo desiderino. Tablet, smartphone, orologi 5G o monitor Tesla rappresentano il presente, ma ogni anno un nuovo gadget fa il proprio ingresso nel mercato e l’industria del gioco online è sempre in prima linea per adattarsi alle ultime novità. Utilizzare app al posto dei classici browser o delle versioni responsive ottimizzate per mobile permette di massimizzare la velocità di caricamento e aggiornamento delle quote, soprattutto per chi ama dedicarsi alle scommesse live. Accessibili con un tocco sullo schermo del proprio telefono, le schedine possono essere compilate durante un viaggio in treno, una pausa caffè o in coda prima di entrare in farmacia.



L’avvento negli ultimi anni delle applicazioni ha portato una funzionalità nuova, sconosciuta nell’era dei browser mobili, che sono le notifiche push. Anche quando non è possibile seguire una partita in diretta, le piattaforme di gioco aggiornano gli scommettitori con brevi messaggi che compaiono sullo schermo di smartphone o tablet, informando di eliminazioni, cambi, goal, punti mancati o cartellini rossi. Tutte informazioni preziose per piazzare immediatamente una scommessa vincente senza perdere nemmeno un secondo. Le notifiche fungono anche da promemoria per gli utenti, comunicando loro l’accredito di un bonus, la disponibilità al prelievo di una vincita o la presenza di nuove promozioni ancora prima che siano ufficialmente annunciate. A questo si aggiungono convenzioni con i principali canali sportivi per trasformare quello che all’apparenza sembra un semplice app in un televisore portatile da cui seguire le corse dei cavalli di UNIRE o le migliori partite della Serie A nazionale.<