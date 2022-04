Rimini, ecco cosa fare nel weekend di Pasqua: gli eventi in programma

Eventi

Rimini

| 15:06 - 15 Aprile 2022

Paganello (foto di repertorio).



Sport, cultura, musica, cucina:a Rimini sarà una Pasqua ricca di eventi e iniziative per tutte le età e tutti i gusti, grazie a un calendario puntellato di tantissimi appuntamenti che spaziano dallo sport alla settima arte, dai percorsi culinari tra i sapori tipicamente primaverili alle visite guidate lungo i ‘sentieri’ del patrimonio cittadino.



Si comincia questa sera, venerdì 15 aprile, con la data zero del World Wild Tour del re del blues Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari, che salirà sul palco dell’RDS Stadium per un concerto nel quale alternerà i brani del suo ultimo lavoro discografico ‘Discover’ e i suoi grandi cavalli di battaglia.



Da domani, sabato 16 aprile, sulle spiagge di Rimini, torna invece l’attesissimo Paganello, l’evento dal bagno 34 al 42 che inaugura la lunga stagione dello sport sulla spiaggia e che richiama frisbeesti da tutto il mondo. Un torneo internazionale con un totale di 110 squadre iscritte e oltre 1.500 ragazzi provenienti da Australia, America, Singapore, Nuova Zelanda, Canada e Libano pronti a dare vita a entusiasmanti competizioni di fronte al mare. Ad affiancare i diversi match sulla sabbia, ci saranno anche le esibizioni di freestyle, l’avvincente disciplina del ‘disco volante’ a tempo di musica.



Sarà una Pasqua da vivere anche per gli amanti della buona tavola. Il 18 aprile al Caffè del Grifone del Teatro Galli appuntamento con la Colazione di Pasqua, per rendere omaggio alla tradizione attraverso una proposta tipica di questa ricorrenza. Per l’ora di pranzo, invece, sempre tra gli spazi del Caffè Grifone, con vista sulla piazza medievale di Rimini, è in programma il Brunch di Primavera, un menù con i fiori a fare da protagonisti indiscussi di ogni portata. Un’altra opportunità per rallegrare il proprio palato è quella offerta dallo Streeat Food Truck Festival, con musica e cibo da strada di qualità a due passi dal mare.



Da segnare in agenda anche un altro consueto appuntamento di Pasquetta: la biciclettata del Somarlungo, con partenza dal caffè delle Rose e arrivo al Santuario della Grazie.



Proseguono poi le tradizionali visite guidate alla scoperta della ricchezza del centro storico, tra cui la Rimini City Tour di Primavera organizzata da Visit Rimini. E poi ancora: il Fellini Open, un ricco calendario di eventi per celebrare il genio del Maestro, Amazing Grace e Aretha Franklin Tribute al Cinema Fulgor, Madama Butterfly al Cinema Tiberio, in differita dal Teatro Real Di Madrid, lo spettacolo Arte al Partn al Museo di Arte Contemporanea PART e tanto altro ancora.



GLI EVENTI



15 aprile 2022

Rimini, Palazzo dello Sport (RDS Stadium)

Zucchero in concerto

Sarà l’RDS Stadium di Rimini a ospitare la DATA ZERO del tour di Zucchero “Sugar” Fornaciari. La data zero anticiperà il Word Wild Tour 2022 di Zucchero, che partirà in primavera dall’UK e lo porterà sui palchi di tutto il mondo.

Biglietti in vendita sui circuiti TicketOne e nelle prevendite abituali.

Info: pulp concerti: 3290058054 www.friendsandpartners.it



Venerdì 15 aprile 2022

Rimini Teatro Galli

La Bayadère

Spettacolo conclusivo di un progetto di alta formazione dove allievi delle Scuole di danza, selezionati previa audizione, fanno parte del corpo di ballo del balletto di repertorio “La Bayadère”. I ruoli principali sono interpretati dai primi ballerini dell’Opera Nazionale di Bucarest, Rin Okuno e Robert Enache, e dalla ballerina solista dell’Opera Nazionale di Bucarst, Erika Yoshe. Ore 21.00 Ingresso a pagamento biglietteria su liveticket. Info: www.riminisidanza.it



venerdì 15 aprile 2022

Satellite MusiClub, viale Regina Margherita, 11 - Rimini Bellariva

Cold Fest V

Quinto appuntamento del festival riminese rivolto agli appassionati della scena musicale underground di ispirazione wave anni 80 e contemporanea.La line-up dei concerti presenta le band italiane Chris Shape, ZUG, Zona Utopica Garantita, Dissonics e una che viene direttamente da Berlino, a Rimini in esclusiva per l’unica data italiana (89s† & Petra Flurr).Al termine dei concerti si balla tra atmosfere dall'Aleph allo Slego, dal Velvet assieme alla partecipazione dei dj guest, Carlos GrabStein (Miseria Records, Berlino), Paolo Chemnitz (Metamorphosis, Roma) Giuseppe Lo Bue (Atmosphere, Bologna) e con i residents djs del Cold Fest Gianluca Cecchini, Andrea Gowasabi, Miss Lucifer. Inoltre, la musica selezionata da Matteo Bosi, Luca D’Altri (Black Room Radio). La selezione passa dagli 80’,90’ fino ai nostri giorni con New Wave, Post-punk, Dark, 80's, Synthwave, Synthpop, Obscure Electro.

Dalle ore 21.00.



15-18 aprile 2022

Rimini, Piazzale Fellini

Street Food Truck Festival

Musica e cibo da strada di qualità a due passi dal mare. Food Truck da ogni dove propongono le loro migliori specialità ed una selezione di birre artigianali, in un clima di festa garantito dall’accurata selezione musicale Barley Arts.

Ingresso gratuito. Orario: venerdì dalle ore 18; sabato e domenica dalle 11 alle 01 e lunedì dalle 11 alle 24



15-16-17 aprile 2022

Rimini, Stadio Romeo Neri

Trofeo Adriatico

Rimini diventa punto di incontro per i team di tutta Europa che si incontrano a Rimini per il Torneo internazionale di calcio giovanile organizzato da Tropical Coriano.

Info: www.euro-sportring.com/it/trofeo-adriatico



16 – 18 aprile 2022

Rimini, spiaggia Marina Centro - Lungomare Tintori, ingresso da Piazzale Marvelli

Paganello 2022: Paga Inferno

Torneo Internazione Beach Ultimate

Rimini torna ad essere presa d'assedio dai dischi volanti del Paganello, la Coppa del Mondo di Beach Ultimate, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia. Dopo il periodo di forzata assenza, il Paganello torna infatti nel tradizionale periodo pasquale con una nuova grande edizione. L'entusiasmo e la voglia di tornare a giocare in spiaggia è tanta come dimostrato dal numero degli iscritti: circa 1500 ragazzi si sfideranno sulla spiaggia di Rimini nel periodo di Pasqua, 110 le squadre provenienti da tutto il mondo, Australia, Singapore, America, Nuova Zelanda, Canada e ben due squadre Libanesi. Un evento all'insegna dello sport, dell'incontro fra giovani di tutto il mondo, della pace.

Quest’anno si potrà assistere anche ad esibizioni di freestyle, la spettacolare e originale disciplina del frisbee a tempo di musica,che si terranno sabato e domenica dalle 12 alle 17 in riva al mare. Ingresso gratuito. Info: www.paganello.com



16 e 18, 23 e 24 aprile 2022

Rimini, Museo di Arte Contemporanea PART

Arte al Part

Uno spettacolo teatrale tratto dal testo Arte di Yasmina Reza con l’ideazione e la regia di Gianluca Reggiani e interpretato da Olivier Gasperoni, Francesco Montanari e Gianluca Reggiani.

Nella sala dell’Arengo va in scena, per la seconda settimana, la pièce dell’attrice e sceneggiatrice francese che scava nei meccanismi del perbenismo e del classismo sociale e culturale, mettendo in luce quelle ombre che stimolano, più che risposte, ulteriori domande sulla reale qualità e sul valore delle relazioni interpersonali. Uno spettacolo allestito in una cornice unica come quella offerta dagli spazi del PART.

Ore: 17. Per ogni replica c'è una disponibilità di 35 posti. Si accede pagando il biglietto intero di ingresso al Museo Part. Biglietti su www.ticketlandia.it Per ogni biglietto d'ingresso verrà consegnato un biglietto omaggio utilizzabile entro il mese successivo.

Info: 0541.704415 www.palazziarterimini.it w ww.museicomunalirimini.it



sabato 17 aprile e tutti i sabati e le domeniche di aprile e maggio, eccetto 7 e 8 maggio

piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio pic nic alla piazza sull'Acqua

Nella splendida cornice della piazza sull'Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pic nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l'orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo. Per info e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/299412-tiberio-picnic

Orario: alle 12.00 e alle 12.30 A pagamento Info: 0541 53399 info@visitrimini.com



17 - 18 aprile 2022

piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Mostra mercato dell'artigianato handmade

Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Info: artigianialcentro@gmail.com



18 aprile 2022

Teatro Galli (Bar del Grifone), Piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

La Colazione di Pasqua al Teatro Galli

Il viaggio gastronomico alla scoperta della colazione nel mondo non poteva non rendere omaggio a una delle grandi tradizioni di Rimini e della Romagna nel periodo Pasquale: la colazione di Pasqua.

Nella meravigliosa cornice del Caffè del Grifone, con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini, sarà possibile gustare una proposta all'insegna della tradizione che vuole per la Pasqua la tavola imbandita già dal momento della colazione.

Orario: primo turno 9:00-10:30 - secondo turno 10:40-11:50. A pagamento. Info: 0541 53399 www.visitrimini.com



18 aprile 2022

Teatro Amintore Galli (Bar Grifone), piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Brunch di Primavera al Teatro Galli

Un menu dedicato alla primavera per festeggiare il Lunedì di Pasqua al bar del Grifone, all'interno del Ridotto del rinnovato Teatro Galli, con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini, in un connubio unico tra cultura, sapori locali e l'atmosfera magica delle feste. Un menu tutto dedicato alla primavera, con i fiori protagonisti indiscussi per ogni portata. Un vero e proprio omaggio alla natura che si risveglia e che sorprende nella vista e nel gusto.

Prenotazioni sul sito di riferimento oppure presso uno degli Uffici Informazione e Accoglienza turistica di VisitRimini.

Orario: dalle ore 12.15 alle 14:00 (ingresso possibile sino alle ore 12:45). A pagamento. Info: 0541 53399 www.visitrimini.com



Lunedì 18 aprile 2022

Rimini, da Marina Centro al Santuario delle Grazie

Somarlungo - Biciclettata per la pace

Consueto appuntamento di Pasquetta: una biciclettata per la pace attraverso la città con partenza alle ore 8.30 dal Caffè delle Rose a Marina Centro e arrivo al Santuario delle Grazie per pranzo al sacco con gli Alpini e pomeriggio insieme. Info: zeintadiborg@gmail.com www.commerciantirimini.it