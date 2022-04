Rimini, 55.000 euro per abbellire la piazzetta di via dei Martiri

Attualità

Rimini

| 14:26 - 15 Aprile 2022

Sono iniziati in questi giorni, a Rimini, i lavori nella piazzetta di Via dei Martiri, un intervento da 55.000 euro che rientra nel programma più generale di riqualificazione delle aree a ridosso del tracciato del Metromare. "La piazzetta diventerà un luogo accogliente di aggregazione e ritrovo per i residenti di Via dei Martiri e per i fruitori, turisti compresi, delle tante attività commerciali presenti nell’area", spiega l'amministrazione comunale, presentando il progetto, che prevede una pavimentazione realizzata in mattonelle di gres, con al centro dell’area una aiuola delimitata da blocchi di colore granito-bianco, che fungeranno anche da sedute. All’interno verrà messo a dimora un “Cercis Siliqustrum” (Albero di Giuda), dalla classica fioritura di colore lilla-violaceo. Altre aiuole saranno realizzate lungo il tracciato del TRC e nella parte terminale della piazzetta. Saranno inoltre installati un punto luce d'arredo di colore cortene e arredi urbani come i portabiciclette.