Guidava con patente revocata da 10 anni, maxi verbale da più di 5000 euro

| 13:55 - 15 Aprile 2022

Dovrà fare fronte a sanzioni per un totale di oltre 5mila euro. Protagonista un 45enne sorpreso ieri pomeriggio (giovedì 14 aprile) dalla polizia stradale al volante di un furgone pur avendo subito più di dieci anni fa la revoca della patente, senza mai interessarsi di conseguirla nuovamente. L'uomo era impegnato a consegnare a Umbertide (Perugia) alimenti confezionati caricati a Ravenna, ma all'altezza di San Piero in Bagno, mentre percorreva l'E45, è incappato nello stop intimato da una pattuglia. Per l'autotrasportatore è arrivata la maxi sanzione, non solo per aver guidato senza patente, ma anche perché il furgone (sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi) stava circolando nonostante il contratto di noleggio fosse ormai scaduto.