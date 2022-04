Rimini, dopo 2 anni torna il Somar Lungo con un pensiero al popolo ucraino

Attualità

Rimini

| 13:33 - 15 Aprile 2022

Le t-shirt preparare per il Somarlungo 2022.



Dopo 2 anni di stop causa Covid, a Rimini lunedì 18 aprile torna il "Somar Lungo", la grande biciclettata di Pasquetta giunta alla sua 14esima edizione. La tradizione del "Somar Lungo" risale al settecento: le cronache raccontano che la mattina del lunedì di Pasqua gli abitanti di Borgo Marina si sfidavano in una sorta di palio sul dorso di somaro, anche più di uno sulla stessa bestia (da qui il "Somar lungo"), intorno alla chiesa di San Nicolò. Al termine della gara, i borghigiani raggiungevano Covignano e le Grazie a dorso degli stessi asini o a piedi, mentre i signori viaggiavano in carrozza. Giunti sul colle si mangiava al sacco nei prati, la ligàza, e la giornata si concludeva con le preghiere del Vespro.



Quest’anno il Somar Lungo è dedicato al tema della pace. Il corteo di biciclette, palloncini, carrozze e somarelli sfilerà lungo le vie di Rimini, con partenza alle ore 8.45 dal Caffè delle Rose a Marina Centro, fino al Santuario delle Grazie a Covignano, arrivo previsto per le ore 13. Il corteo farà sosta in Piazza Cavour dove è in programma la rappresentazione musicale dell’inno nazionale Ucraino, eseguito dai ragazzi dell’istituto musicale G. Lettimi; assieme ad una delegazione di profughi ucraini. La tappa successiva sarà alla Centrale Idrica della società Romagna Acque, sul colle di Covignano. Infine alle 13 la Ligaza, il pranzo al sacco tipico romagnolo, nella piazzetta antistante il santuario di Covignano. Tante le iniziative anche per il pomeriggio: spettacolo comico e clownerie, per grandi e i piccini, “Qui e ora” del comico Francesco Checco Tonti. Le iniziative sono a partecipazione libera e gratuita (Info e prenotazioni 389 8315644 - www.commerciantirimini.it). In caso di maltempo la ligaza sarà consumata al coperto presso i locali seicenteschi del Convento delle Grazie.