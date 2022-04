Riccione, uno spettacolo unico per Pasqua per celebrare la primavera

Eventi

Riccione

| 13:20 - 15 Aprile 2022



A Pasqua il cielo di Riccione si riempie di magia con lo spettacolo "Gli alberi a primavera scrivono poesie" , uno show site specific con coreografie e performance di danza aerea.



In piazzale Roma, domenica 17 aprile, saranno tre gli appuntamenti che lasceranno il pubblico sorpreso e con lo sguardo fisso verso il cielo per lasciarsi trasportare nel mondo onirico di danzatrici sospese, musica, parole e apparati che creano un intreccio d’invenzioni e emozioni uniche (ore 18, ore 19 e ore 21).



Lo spettacolo, a cura di Festi Group con la direzione artistica di Monica Maimone, rappresenta la metafora della primavera e il fluire della vita attraverso una coreografia originale che pone al centro della scena una grande sfera galleggiante nel cielo. La grande sfera sospesa in aria è guidata da una splendida ninfa che volteggia leggera ed è come se riconsegnasse alla città i colori e il calore della bella stagione, preludio del rigenerarsi della vita. Un messaggio di speranza e di rinascita, protagonista anche della campagna di comunicazione "Sotto il sole di Riccione 2022", con il suo sole che si confonde nelle geometrie floreali dai colori vivaci, e che ha anticipato i nuovi allestimenti urbani composti di piante e fiori trasformando il centro della città in un giardino.