Bellaria, si apre il weekend di Pasqua. "Già tanti turisti sul nuovo frontemare"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:04 - 15 Aprile 2022

Davide Agostini e il sindaco Filippo Giorgetti.

Il sindaco Filippo Giorgetti oggi (venerdì 15 aprile) ha effettuato un sopralluogo, accompagnato dal progettista e direttore dei lavori Davide Agostini, presso il nuovo frontemare di Bellaria, in prosecuzione di viale Colombo. Il sindaco ringrazia l'impresa commiettente dei lavori, "che ha lavorato alacremente anche negli ultimi giorni, vedendo impegnati fino a oltre venti operai: consentendo così di completare e aprire al pubblico il tratto di un lungomare moderno e rigenerato sino a via Veglia, con ultimazione anche del getto del cemento drenante sino all'altezza del bagno 20". Il sindaco sottolinea la "straordinaria importanza" dell'opera, "la cui realizzazione procede quindi secondo programmi, con il nuovo lungomare già invaso oggi da cittadini e turisti, in questo venerdì che apre il weekend lungo di Pasqua". Le attività del cantiere riprenderanno dopo il weekend pasquale, lunedì 19 aprile.