Volley D femminile, la Beach & Park sconfitta dall’Athena Rimini

Sport

Repubblica San Marino

| 12:39 - 15 Aprile 2022

Sconfitta preventivabile della Beach&Park San Marino contro un’Athena Rimini (1-3 :(25/18 20/25 14/25 19/25) a caccia di punti play-off nella partita che si è giocata al Pala Casadei giovedì 14 aprile. “Siamo partite bene vincendo il primo set, rimanendo sempre sopra nel punteggio e giocando in maniera ordinata. – Racconta nel dopo partita Wilson Renzi, coach delle titane. - Abbiamo difeso un po’ di più del nostro solito, trovando le giuste soluzioni d’attacco. Bene anche in battuta. Anche nel secondo set siamo partite bene con Veronica Renzi che ha continuato a battere con efficacia. Sul 16/12 per noi l’Athena ha cominciato ad alzare la qualità delle sue difese e ci ha preso bene le misure in attacco. Abbiamo perso il set e abbiamo perso fiducia. Il terzo l’abbiamo proprio giocato male, senza grinta. Anche nel quarto abbiamo fatto una gran fatica in attacco ma va dato merito alle nostre avversarie che hanno difeso davvero tanto. Adesso dobbiamo pensare alla partita di mercoledì 20 col Coriano, penultima partita del nostro campionato. L’obiettivo è continuare a rimanere fuori dalla zona retrocessione”.

Beach & Park. Filippi 1, Menicucci 3, Renzi 13, Ricciotti 7, Tura 17, Casadei 8, Bernardi 1, Valentini 1, Pasolini (L), Esposito 1. All. Wilson Renzi.

Classifica. Forlimpopoli 49, Portuali Ravenna 44, Athena Rimini 43, Teodora Ravenna 38, Junior Coriano 33, Volley Team San Giuliano 24, Libertas Forlì 14, Beach & Park San Marino 13, Santarcangelo 12, Volley Riccione City Volley 11, Villa Verucchio 7.

Prossima partita. Junior Coriano - Beach & Park (mercoledì 20 aprile ore 20 a Coriano, recupero giornata 15).

Ultimo recupero.

Beach & Park - Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle, recupero giornata 14).