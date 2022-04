Riccione, spunta una bomba nel cimitero. Delimitata l’area

Cronaca

| 08:57 - 15 Aprile 2022

Una bomba trovata durante i lavori di scavo per una riesumazione. E'accaduto mercoledì 13 aprile a Riccione, nel cimitero di via Udine. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, artificieri e carabinieri. L'ordigno, presumibilmente della seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto durante le operazioni per collocare nell'ossario i resti di un defunto sepolto nel nuovo cimitero. Subito è scattato l'allarme, facendo accorrere gli agenti della Polizia di Riccione che hanno presidiato l'area e collaborato con i militari. Per consentire e procedere con le operazioni di bonifica, gli artificieri stanno effettuando valutazioni sulla bomba, si tratta di un “proietto” lungo 40 centimetri. Nel frattempo, i carabinieri hanno momentaneamente delimitato l'area.