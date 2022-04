Per il Trasporto Rapido Costiero in arrivo 13 milioni di euro: ecco 5 parcheggi interscambio

Attualità

| 08:55 - 15 Aprile 2022

Trasporto rapido Costiero: 5 nuovi parcheggi.

Il Ministero dei Trasporti e della Mobilita Sostenibile ha ufficializzato l'investimento di 13 milioni di euro per la realizzazione di una serie di parcheggi di interscambio in corrispondenza di cinque fermate del Metromare: Kennedy, Pascoli, Toscanini, Rivazzurra e Miramare Airport.



Con il via libera "a progetti cardine per i territori di Rimini, Bologna, Torino", la seduta Cipess "ancora una volta conferma la qualità dell'azione su cui siamo impegnati e soprattutto il modo in cui progetti già in campo grazie a risorse nazionali e investimenti indicati nel PNRR modificheranno radicalmente la qualità dei servizi di mobilità e la qualità territoriale nel nostro Paese", sottolinea la viceminstra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova. Per il Trasporto rapido costiero Rimini-Fiera Cattolica via libera all'investimento per 13.196.090 destinato al potenziamento dei nodi di interscambio e implementazione dell'offerta di sosta in 5 hub individuati nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del comune di Rimini in corrispondenza di 5 fermate del primo stralcio della linea Rimini Fiera-Cattolica. "La realizzazione dei parcheggi di interscambio", commenta Bellanova, "determinerà un netto miglioramento dell'accessibilità al TRC con un rafforzamento dell'offerta di servizi di qualità per l'intero territorio".



Il commento dell’assessora alla Mobilità Roberta Frisoni



“La delibera assunta oggi dal CIPESS - Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - è frutto di un lavoro di programmazione e pianificazione inserito nel Piano Urbano della Mobilita Sostenibile di Rimini volto a creare una serie di parcheggi di interscambio al Metromare.

Si tratta a regime di una dotazione di circa 1400 posti auto in questi 5 hub di sosta, a cui si aggiungono i circa 400 posti previsti nell’interrato di Piazza Marvelli - che come annunciato dal sindaco Jamil Sadegholvaad sarà finanziato dal Comune di Rimini - e i 400 posti previsti in Piazzale Fellini.

Metromare, parcheggi di interscambio, collegamenti ciclopedonali, Shuttlemare sono tutti interventi che compongono il sistema di accessibilità al Parco del Mare Sud seguendo un disegno e una pianificazione che ha accompagnato tutto lo sviluppo del corposo progetto di rigenerazione urbana in corso” conclude Frisoni.