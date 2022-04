Calcio Promozione, il Pietracuta corsaro sul campo dello Spontricciolo: è leader

Sport

Pietracuta di San Leo

| 22:27 - 14 Aprile 2022

La squadra del Pietracuta.

Giovedì sera si è giocato il recupero della 20esima giornata del girone F di Promozione Spontricciolo – Pietracuta 1-3. A segno prima Capriotti all 33' per i padroni di casa, poi doppietta di Lessi al 3' e all'8' della ripresa per gli ospiti che mettono il sigillo con Fratti al 40'. Ora il Pietracuta è al comando della classifica: superato il Torconca.

GAMBETTOLA KO A TAVOLINO Il giudice sportivo ha dato persa a tavolino al Gambettola la partita Gambettola-Asar 0-3 accogliendo il ricorso del club riccionese: la partita sul campo era finita 2-0 per la squadra di Bernacci. Motivo? In campo c'erano due giocatori che non avevano scontato un residuo di squalifica: Patrick Giulianelli e Francesco Severi ai quali è stata comminata una ulteriore giornata di squalifica. Multato il club con una ammenda di 150 euro.

LA NUOVA CLASSIFICA Pietracuta 46, Torconca 45, Gambettola 41, Misano 37, Sampierana 36, Bellaria 34, Sant'Ermete 31, Novafeltria 30, Asar 28, Due Emme 26, Verucchio 23, Granata 21, Spontricciolo 17, Gatteo 11.