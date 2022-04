Calcio D, Sammaurese ko nel derby di Forlì: dallo 0-2 al 3-2

Sport

Forlì

| 20:16 - 14 Aprile 2022

Dopo un primo tempo perfetto, con una Sammaurese cinica e spietata, nella ripresa il Forlì viene fuori e con un 1-2 micidiale ribalta la contesa imponendosi per 3-2.

Primo tempo assolutamente godibile con una Sammaurese molto ispirata. I ragazzi di Protti vanno vicini al gol tre volte (palo di Casadei) poi al 26′ passano con bomber Merlonghi: punizione magistrale da 25 metri e palla in fondo al sacco. Esultanza alla Totti: sfera sotto la pancia per festeggiare l’arrivo del figlio. E regalo migliore non si poteva fare. Il Forlì tenta una reazione, ma i giallorossi riescono a contenere. Nel finale il raddoppio. Giannini si incunea in area, ma la palla esce sul fondo. Rinvio pigro di Ravaioli che non si intende col difensore, Giannini sguscia via, ruba il pallone e beffa tutti.

Avvio di ripresa con i Galletti pronti all’arrembaggio e subito Pera colpisce il palo. Al 50′ un cross in area finisce sul piede di Amedeo Ballardini che in girata batte Cheli. Dopo un gol annullato a Benedetti per offside, il Forlì pareggia: corner corto, cross di Pera ed ancora Ballardini impatta di testa. La rete subita manda in confusione la Sammaurese i padroni di casa si portano nuovamente nell’area giallorossa e ribaltano con Rrapaj.

Finale di match con la Sammaurese che cerca di farsi pericolosa sui calci d’angolo, ma le mischie non portano a nulla di positivo.

Il tabellino

FORLI’: Ravaioli, Pezzi, Longo, Scalini, Pera, Rrapaj, Gkertsos, Fabbri, Malandrino, Ballardini, Ballardini A disp: Stella, Ronchi, Piva, Borrelli, Longobardi, Nisi, Buonocunto, Casadei, Amaducci All Graffiedi

SAMMAURESE: Cheli, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Sedioli, Casadio, Scarponi, Merlonghi, Camarà Giannini A disp: Adorni, Sabato, Gregorio, Manara, Migani, Rosa, Maltoni, Gurini, Sabba All Protti.

RETI: 26′ Merlonghi, 47′ Giannini, 50′ 67′ Ballardini A., 69′ Rrapaj.