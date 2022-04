Calcio D, il Cattolica affonda al Calbi: passa l'Adriese 1-2 al 51'

Sport

Cattolica

| 18:18 - 14 Aprile 2022

Grave sconfitta interna per il Cattolica per mano dell'Adriese (1-2), un ko maturato nel recupero. Nel primo tempo l'equilibrio è stato rotto al 34' da Mazzucca con una precisa conclusione da fuori; passano pochi minuti e i padroni di casa pareggiano con Aprea dopo uno scambio in area sul tramonto della prima frazione di gioco.

Nella ripresa il risultato fatica a sbloccarsi. Al 10' tiro di Rosso fuori, bella parata di Scotti su Gioe al 21'. Al 27' incursione di Rabbeni a tu per tu col portiere non è riuscito a fare gol. Al 38' ancora Mazzucca da fuori ci ha provato. Al 51', in pieno recupero, perfetto inserimento di Costa e conclusione vincente. Una beffa atroce. In questo momento il Cattolica – terzultimo e a-8 dall'Este al sestultimo posto. In questo momento la squadra sarebbe retrocessa. L'Ambrosiana, quartultima deve giocare venerdì. Nel prossimo turno trasferta decisiva sul campo dell'Ambrosiana.

Il tabellino

CATTOLICA: Scotti, Sakaj, Leonetti (Rabbeni), Pipoli, Morri, Padulano (Palazzi), De Vito, D'Angelo, Moricoli (Semprini), De Angelis, Aprea (Mengucci). All. Bardi.

ADRIESE: Brzan, Boccafoglia, Addolori (Mazzali), Mazzucca, Montin, Tiozzo, Maniero, Casella (Bonetti), Gioe, Cicarevic (Farinazzo), Rosso (Costa): All. Vecchiato

ARBITRO: Nigro di Prato.

RETI: 32' pt. Mazzucca, 42' Aprea, 51' Costa.

NOTE: 12' st. espulso il tecnico Bardi.