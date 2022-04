Sport

Rimini

| 11:07 - 24 Aprile 2022

Fantasy Kit di Rimini e Ghiviborgo (ideati da David Pellegrini&Riccardo Giannini).



Rimini - Ghiviborgo



RIMINI

In panchina:

All. Gaburro.

GHIVIBORGO:

In panchina:

All.



ARBITRO: Catanzaro della sezione di Catanzaro.

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:



Inizio gara