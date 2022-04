Obesità e sovrappeso: donata attrezzatura extralarge all'Ospedale di Riccione

Attualità

Riccione

| 17:20 - 14 Aprile 2022

La donazione di Riccione Chapter.

Un altro importante gesto di solidarietà nei confronti della sanità romagnola e in questo caso dell'Ospedale Ceccarini di Riccione. Riccione Chapter ha infatti donato un Lettino da visita extralarge regolabile elettricamente (portata 200 kg) e una Bilancia digitale a colonna con calcolo del BMI con portata 250 kg, per un valore totale 2500 euro, da destinare agli ambulatori di chirurgia del presidio riccionese e in particolare all’Unità Operativa di Chirurgia Generale diretta dal Dr. Andrea Lucchi.



"Il progetto 'Chirurgia bariatrica' a Riccione – ha dichiarato il Dott. Andrea Lucchi - è iniziato lo scorso anno e tuttora vengono effettuati interventi chirurgici regolarmente, ogni settimana. In particolare la donazione odierna, completa la dotazione di attrezzature dell’ambulatorio bariatrico, dove i pazienti obesi accedono prima dell'intervento, nel corso della preparazione preoperatoria (chirurgica, nutrizionale e psicologica) e durante il periodo di osservazione post-operatorio".