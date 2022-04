San Marino dodicesimo paese al mondo nel contrasto a violenza e molestie sul lavoro

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:09 - 14 Aprile 2022

Il Segretario di Stato per il Lavoro sanmarinese, Teodoro Lonfernini.

Ratificata dalla Repubblica di San Marino, a Ginevra, la Convenzione Oil-Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro. Il Titano - annuncia la Segreteria di Stato al Lavoro - è il dodicesimo Paese al mondo a ratificare la Convenzione del 2019 e il quarto in Europa. Il documento rappresenta la prima norma internazionale per la lotta alla violenza e alle molestie sul lavoro, al contrasto e alla prevenzione di comportamenti dannosi a livello fisico e psicologico, in ogni settore lavorativo e in ambito pubblico e privato. A depositare la ratifica il Segretario di Stato per il Lavoro sanmarinese, Teodoro Lonfernini. "In qualità di 12/o Paese che ratifica la Convenzione - ha osservato - la Repubblica di San Marino testimonia l'esigenza di continuare a tenere alta l'attenzione su questo tema e la volontà di garantire le migliori tutele possibili per le lavoratrici e i lavoratori. Oggi abbiamo compiuto un passo importate per "contribuire a costruire, insieme ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle loro organizzazioni, una vita lavorativa dignitosa, sicura e sana per tutti".