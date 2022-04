Covid: poche vaccinazioni, l'hub di Rimini si sposta al colosseo e riduce orari

Attualità

Rimini

| 16:05 - 14 Aprile 2022

Colosseo Ausl.



Le somministrazioni di vaccino covid (prime e successive dosi) sono in calo, così l'Ausl Romagna dispone il trasferimento dell'hub vaccinale di Rimini dalla sede posta sulla strada consolare (presso il Toys) agli ambulatori dell'Ausl, presso la sede "colosseo" in via Coriano 38. I vaccini saranno effettuati all'unità operativa igiene e sanità pubblica posta al piano terra, con orari ridotti: il lunedì, il martedì, il mercoledì e il sabato dalle ore 8,30 alle 13,30; il giovedì e il venerdì dalle ore 14,00 alle 19,00.