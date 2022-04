Rimini: pavimentazione rifatta, due volte. Chi paga? Renzi attacca

Attualità

Rimini

| 15:14 - 14 Aprile 2022



Gioenzo Renzi attacca l'amministrazione comunale in merito al rifacimento, a soli tre anni dal precedente intervento, della passeggiata tra il bagno 28 e il Nettuno, sul canale tombinato dell'Ausa. Realizzata nel 2016 per 145.000 euro, è stata sottoposta a due interventi di manutenzione: nel maggio 2019 per 50.000 euro e nell'aprile 2022 per 36.000 euro. Nel mirino di Renzi la pavimentazione in ecolegno: "L’amministrazione comunale, in risposta a interrogazione del 30 maggio 2019, ne enfatizzava le qualità, la durabilità, la resistenza all’invecchiamento, agli agenti atmosferici, gli elevati standard di sicurezza, il ridotto livello di manutenzione, e indicava la rampa in ecolegno, dal lungomare al camminamento, in perfetto stato di conservazione e non oggetto di intervento". A distanza di tre anni però la pavimentazione è stata "smantellata e rifatta ex novo, sempre in ecolegno". Renzi ricorda che il 24 novembre 2015 la giunta aveva approvato "il progetto esecutivo di Hera, con l’onere finanziario reperito dal gestore, sulla tariffa del servizio idrico a carico degli utenti riminesi". Così oggi chiede "trasparenza all’amministrazione comunale sulle responsabilità di Hera in merito alla progettazione ed esecuzione lavori, e che le spese sul rifacimento delle opere, non siano a carico dei cittadini".