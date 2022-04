Dibattito sulla variante della Statale 16: "Rivedere il tracciato, distruggerà l'agricoltura"

Attualità

Emilia Romagna

| 15:02 - 14 Aprile 2022

Un progetto di cui si discute da lungo tempo.

"Rivedere il tracciato della variante Statale 16-Rimini Nord, eliminando il tratto da Igea Marina a Santa Giustina al fine di tutelare un'area di alto valore agricolo e ambientale e preservare l'economia del territorio". E' la richiesta avanzata da Silvia Zamboni (Europa Verde) in un'interrogazione a risposta orale che verrà trattata prossimamente dalla competente commissione assembleare.



La consigliera avanza la richiesta a pochi giorni dalla notizia della realizzazione della variante viaria, un progetto di cui si discute da lungo tempo. In previsione della prossima conferenza dei servizi che sarà indetta a livello ministeriale, Zamboni ricorda come la tratta a Nord che va da Igea Marina a Santa Giustina "era stata pensata per favorire lo sviluppo di tre poli produttivi e logistici e il decentramento di una parte dell'attività di una grande industria del territorio".



A fronte della grande preoccupazione espressa da comitati locali, associazioni ambientaliste e degli agricoltori, che chiedono la revisione del progetto per salvaguardare un'area di oltre 400 ettari ad alta vocazione ortiva, Zamboni fa presente come l'infrastrutturazione della zona potrebbe "causare un disastro ambientale distruggendo in modo irreversibile un'area unica per qualità del suolo e ricchezza d'acqua di falda".



Da queste considerazioni nasce l'atto ispettivo in cui si ribadisce la necessità di tutelare l'area di alto valore agricolo ambientale ed evitare le conseguenze negative che deriverebbero anche per l'economia del territorio.