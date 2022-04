San Giovanni, il sindaco incontra i profughi ucraini: "priorità è attivare corsi di italiano"

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:55 - 14 Aprile 2022

Un momento dell'incontro.



Martedì pomeriggio (12 aprile) si è svolto il primo incontro tra l'amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano e i profughi ucraini, circa una trentina, accolti dalla comunità marignanese, che tra i suoi cittadini annoverà già 97 persone di nazionalità ucriana. Dal confronto è emerso come sia prioritario l'ottenimento dello status di rifugiato, da parte dei profughi, per avere accesso ai servizi, anche se questo iter, ha evidenziato l'amministrazione comunale, "risulta particolarmente complesso e lungo".



Fondamentale, per permettere il miglior inserimento dei profughi nella comunità, è l'attivazione di un corso di italiano, ma anche organizzare eventi di incontro con la cittadinanza.



L'incontro si è concluso con il dono da parte di Caritas dell'uovo di Pasqua a tutti i bambini.