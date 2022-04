Consegnati oltre 2mila accessori sportivi alle scuole riminesi

Attualità

Rimini

| 14:57 - 14 Aprile 2022

Dai palloni ai canestri, dai percorsi per la psicomotricità ai tavoli da ping pong, dalle reti di volley ai gazebo, sono 2.099 gli accessori già installati o in consegna in 36 scuole riminesi, da quelle di infanzia comunali e statali, alle elementari fino alle medie. Un vasto assortimento di più di 130 articoli diversi con l'obbiettivo di potenziare le dotazioni sportive, soprattutto esterne, e le vere e proprie attività di outdoor education per gli studenti riminesi.



Approfittando della pausa pasquale saranno inoltre avviati diversi lavori di piccola manutenzione scolastica; dai lavori di insonorizzazione di una sala musica alla tinteggiatura interna, dall'ammodernamento di infissi e pavimentazione alle migliorie dell'arredamento scolastico, saranno coinvolti diversi istituti di tutto il territorio comunale.