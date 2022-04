San Giovanni Marignano cerca sponsor per la Notte delle streghe e gli altri eventi

Attualità

| 14:45 - 14 Aprile 2022

Notte delle streghe.



Ripartono gli eventi a San Giovanni in Marignano, il comune cerca gli sponsor. Le manifestazioni principali sono "La notte delle streghe, “Il capodanno del vino” e la fiera di Santa Lucia . "Riteniamo che questa possa essere un’importante opportunità per il Comune, ma anche per i privati che hanno possibilità di scegliere eventi riconosciuti per promuoversi e nel contempo favorire la realizzazione e la promozione di iniziative che sono il reale volano per la ripresa dell’economia e della promozione del nostro territorio", evidenzia l'amministrazione comunale marignanese.



Le domande dovranno essere presentate: entro il 10 maggio per "La notte delle streghe", entro il 10 agosto per "Il capodanno del vino", entro il 10 novembre per la fiera di Santa Lucia e gli eventi natalizi, entro il 1 dicembre per altri eventi.