Decoro e pulizia, Misano inasprisce sanzioni. E c'è obbligo di luci accese nei negozi fino alle 24

Attualità

Misano Adriatico

| 14:25 - 14 Aprile 2022

Panoramica di Misano Adriatico.



Il consiglio comunale di Misano Adriatico, nell'ultima seduta, ha approvato l'aggiornamento del Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Il regolamento in vigore, approvato nel 2007 e successivamente modificato nel 2012, richiedeva un adeguamento al fine di renderlo uno strumento più funzionale per la Polizia Locale e più chiaro per la cittadinanza.



L'aggiornamento è stato curato in sinergia dagli assessorati con delega all'ambiente e decoro urbano e alla Polizia Locale. "Particolare importanza – spiega l'assessore all'ambiente Nicola Schivardi – è stata posta al decoro urbano. L'obiettivo è quello di migliorare l'aspetto sia del nostro centro cittadino, con particolare riguardo alle esposizioni, all'occupazione del suolo esterno e alle vetrine dei negozi, sia delle zone periferiche, attraverso la cura dei giardini e delle zone verdi private. Vogliamo una città che si presenti pulita e in ordine non solo in estate, come biglietto da visita per i turisti, ma tutto l'anno".



Il nuovo regolamento prevede, per esempio, l'estensione delle norme sulla gestione dei cani a tutto il territorio comunale e non più solo ai parchi, con l'obbligo per i padroni di portare i cani senza guinzaglio e i cani di grossa taglia ("o di indole particolarmente mordace") con la museruola, provvedendo inoltre con paletta e sacchetti a rimuovere gli escrementi lasciati dagli stessi animali. Tra le norme, c'è l'obbligo per i proprietari degli edifici le cui facciate si affacciano su vie, corsi, piazza o su aree visibili dello spazio pubblico, di mantenerle in buono stato, con periodiche manutenzione e verniciature: altrimenti si rischiano sanzioni da 100 a 600 euro. Stesse sanzioni previste per i commercianti che, dal 15 maggio al 30 settembre, spegneranno prima delle 24 le luci delle vetrine nell'intera zona a mare della SS.16 compresa la località Portoverde. È previsto, inoltre, un aumento delle sanzioni, in particolare per la gestione dei rifiuti nell'ambito delle attività imprenditoriali. "L'adeguamento delle sanzioni – spiega l'assessore alla Polizia Locale Filippo Valentini – serve a scoraggiare i cattivi comportamenti che ancora oggi tendono a verificarsi. L'aggiornamento del regolamento, che comprende vari aspetti al fine di renderlo uno strumento sempre più funzionale all'attività della Polizia Locale, è stato presentato alle attività economiche prima della sua approvazione. La condivisione da parte della cittadinanza serve ad amplificarne l'efficacia".



Il regolamento adottato è consultabile sul sito web del Comune di Misano.