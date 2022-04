Crisi Ucraina, Rimini la Provincia che ha accolto più profughi in Regione

Attualità

Rimini

| 14:01 - 14 Aprile 2022

Foto Ansa.



A Rimini e Provincia sono 4386 i profughi ucraini ospitati, il numero più elevato di tutta la regione Emilia Romagna (la provincia di Bologna ne ha accolti 3729).



Sono i dati ufficiali della Prefettura: in tutto i profughi accolti in regione sono 22.065, 1911 ospitati nella rete dei Centri di Accoglienza Straordinaria. Proprio oggi (giovedì 14 aprile) si è tenuta in Prefettura a Rimini la riunione del Comitato istituzionale regionale per l'Emergenza Ucraina, convocata dal presidente della giunta regionale, Stefano Bonaccini, d'intesa con il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Prefetto Francesca Ferrandino.



Ai lavori sono intervenuti la vicepresidente Elly Schlein, l'assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Davide Baruffi, e, oltre al Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza, gli altri prefetti, i sindaci delle città capoluogo, presidenti di Provincia e dei rappresentanti Anci e Upi Emilia-Romagna, del Comitato regionale del volontariato e del Forum Terzo settore.