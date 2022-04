Una rotonda per rendere più fluido il traffico a San Vito, il 20 aprile sarà svelato il progetto

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:55 - 14 Aprile 2022

Si svolgerà alle 21 di mercoledì 20 aprile, presso la scuola primaria “Luigi Ricci” di San Vito, l’incontro di presentazione del progetto per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra via Pasquale Tosi, via Antica Emilia e la SP136 “Santarcangelo Mare”, al confine tra i Comuni di Santarcangelo e Rimini.



All’incontro, dedicato ai residenti di San Vito nel territorio di entrambi i Comuni, saranno presenti i progettisti dell’intervento, nonché tecnici e amministratori di Santarcangelo, di Rimini e della Provincia.



Entro sessanta giorni dalla conclusione della conferenza preliminare finalizzata alla sottoscrizione dell’accordo di programma tra i due Comuni e la Provincia, cioè fino al 30 maggio 2022, è possibile prendere visione, ottenere informazioni e formulare osservazioni rispetto al procedimento in corso, che per quanto riguarda il Comune di Santarcangelo era stato preceduto dall’approvazione di un apposito atto di indirizzo nel Consiglio comunale del 27 luglio 2021.



La rotatoria che verrà realizzata al confine tra Santarcangelo e Rimini consentirà la messa in sicurezza di un’intersezione interessata da rilevanti flussi di traffico, dal momento che le strade coinvolte collegano il casello autostradale di Rimini Nord, l'abitato di San Vito, la zona artigianale al confine con la frazione di Santa Giustina e il capoluogo di Santarcangelo.