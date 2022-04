Il Ministro Patuanelli inaugurerà il salone dell'ortofrutta, Rimini Macfrut

Attualità

| 13:48 - 14 Aprile 2022

Conferenza di presentazione di Macfrut 2022.

Torna a Rimini, dal 4 al 6 maggio prossimi, Macfrut la fiera internazionale dell'ortofrutta, vetrina di una filiera di spicco dell'economia italiana capace di chiudere il 2021 con esportazioni in crescita del 6% a quota 5,5 miliardi e un saldo della bilancia commerciale di oltre 1 miliardo.



Alla rassegna in programma nella città romagnola - presentata oggi (giovedì 14 aprile) a Vignola, nel Modenese - prenderanno parte 800 espositori, con una presenza straniera che sfiora il 25% e i principali protagonisti del settore mentre sono 500 i buyer accreditati alle kermesse riminese che vedrà, tra le novità, il 'Simposio della Ciliegia'; il primo salone europeo dedicato a Spezie ed Erbe Officinali e un' area dedicata a droni e robot.



A inaugurare il Macfrut 2022 - giunto alla sua 39/a edizione - sarà il Ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, alla presenza della vice-ministra per gli Affari Esteri Marina Sereni, e di tre ministri dell'Agricoltura africani: quelli di Etiopia, Repubblica Democratica del Congo e Tanzania.



Come accennato, fra le novità, spicca, l''International Cherry Symposium', in omaggio alla ciliegia, frutto simbolo di questa edizione che sarà ospitato nella prima giornata e che sarà anticipato da una scuola di alta formazione in calendario il 2 e il 3 maggio al Centro Universitario di Bertinoro. Spazio, ancora, al primo salone europeo dedicato al mondo delle spezie, erbe officinali ed aromatiche, lo 'Spice & Herbs Global Expo', che fa il suo esordio con oltre 50 espositori in rappresentanza dell'intera filiera mentre sarà, l'avocado il frutto esotico al centro della terza edizione del 'Tropical Fruit Congress'.



Alla fiera romagnola, poi, andrà in scena il 'Biosolutions International Event', salone internazionale dedicato ai prodotti naturali per la difesa, nutrizione e biostimolazione delle piante e vi sarà spazio per aree tematiche come quella sul risparmio idrico, 'Acquacampus', quella dedicata alla Smart Agriculture con le ultime novità in fatto di droni, robot e sensoristica e un'area espositiva con 12 start up promossa da Art-Er, Unibo in collaborazione con Crédit Agricole Italia. Nutrita la presenza straniera con quasi il 25% degli espositori in arrivo dall'estero e particolare attenzione al continente africano con gli 'Africa Days'.



Partner della rassegna la Regione Emilia-Romagna , forte dei suoi 44 prodotti certificati - 19 Dop e 25 Igp - per un patrimonio di valore che da solo oltrepassa i 3,3 miliardi. In contemporanea a Macfrut, infine, si terrà il Poultry Forum, evento internazionale dedicato al settore avicolo, promosso da Fieravicola, in collaborazione con Assoavi e Unaitalia.