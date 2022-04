Rimini: ecco che tempo ci attende per Pasqua e Pasquetta. Il bollettino meteo

Attualità

| 13:31 - 14 Aprile 2022

Verucchio (foto Samuel Orlandi).

Sarà un fine settimana pasquale caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità e ampi spazi soleggiati, anche se sarà possibile un temporaneo rinforzo della ventilazione nord-orientale proprio nella giornata di Pasqua. Temperature in aumento fino a sabato poi in temporaneo calo.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 14\04\2022 ore: 13:15



Venerdì 15 aprile

Stato del cielo: ampi spazi di sereno salvo presenza di foschie o locali banchi di nebbia sul tratto costiero più probabili nella prima parte di giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: senza variazioni significative, con valori minimi compresi tra 6 e 8 gradi, massime tra 14 e 17 gradi.

Venti: a regime di brezza.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: alta.



Sabato 16 aprile

Stato del cielo: in prevalenza poco nuvoloso con temporanei addensamenti nelle ore pomeridiane e serali più probabili nell’entroterra.

Precipitazioni: generalmente assenti, tuttavia non si escludono isolati piovaschi o rovesci di breve durata tra tardo pomeriggio e ore serali, più probabili nell’entroterra.

Temperature: in lieve aumento, con valori minimi compresi tra 7 e 9 gradi, valori massimi compresi tra 16 e 18 gradi.



Venti: deboli-moderati nord-orientali con temporanei rinforzi tra pomeriggio e sera.

Mare: inizialmente poco mosso, ma con moto ondoso in aumento, fino a mosso sotto costa e molto mosso al largo nella seconda parte di giornata. Temporaneamente molto mosso sotto costa nelle ore

serali.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 17 aprile - Pasqua

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve flessione nell’entroterra, comprese tra 5 e 7 gradi in aumento tra pianura e costa comprese tra 9 e 11 gradi; massime in calo, attorno a 8\10 gradi nell’entroterra e tra 11 e 14 gradi su pianura e costa.

Venti: moderati nord-orientali con rinforzi sulla costa, specie nella prima parte di giornata, con tendenza a progressiva attenuazione dal pomeriggio.

Mare: molto mosso fino al primo mattino, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso a partire dal pomeriggio, fino a poco mosso in serata.

Attendibilità: medio-alta.



Lunedì 18 aprile - Pasquetta

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in diminuzione, comprese tra 2 e 4 gradi nell’entroterra e tra 5 e 7 gradi altrove, massime in lieve aumento e comprese tra 12 e 15 gradi.

Venti: a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: soleggiato martedì 19 e mercoledì 20 aprile, con aumento della nuvolosità nel corso di giovedì 21 aprile, con assenza di precipitazioni significative. Temperature in aumento, con

massime fino a 17\19 gradi.

