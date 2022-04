Pennabilli, torna la Processione del venerdì santo. É oggi manifestazione di interesse storico

Attualità

Pennabilli

| 13:24 - 14 Aprile 2022



A Pennabilli torna domani (venerdì 15 aprile), a partire dalle 21, la tradizionale “Processione dei Giudei” in cui si commemora la Passione e la Crocefissione di Gesù. L’intero borgo medioevale si calerà in un’atmosfera d’altri tempi, di rara ed unica suggestione, nel giorno del Venerdì Santo, illuminato solo da fiaccole e bracieri. Gli appartenenti alle Confraternite, vestiti con gli abiti tradizionali, trasporteranno a spalla una seicentesca scultura, in cartapesta policroma, raffigurante la “Madonna addolorata”.

L’edizione 2022, spiega l'amministrazione comunale, "assume un valore particolare in quanto riprende dopo l’interruzione causata dal Covid e si presenta in una forma rinnovata ed arricchita".



La vicesindaca Giuliana Lucarini segnala l'espletamento di tutte le richieste per il riconoscimento della processione tra le manifestazioni di interesse storico, ottenendo un contributo dalla regione Emilia Romagna, "utilizzato per il rifacimento dei costumi dei figuranti e di altro materiale utile alla rappresentazione".



"L’evento è particolarmente sentito dai Pennesi; per questo l’amministrazione, sempre vicina al sentimento popolare, ha ritenuto, fin dal suo primo mandato, di concedere un contributo annuale alla pro loco come riconoscimento dell’impegno prodigato nello svolgimento della manifestazione", chiosa la vicesindaca Lucarini.