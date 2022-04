Valpharma per il cinema premia Maria Iovine e il suo corto sulla giovane triatleta paralimpica

Attualità

Rimini

| 12:54 - 14 Aprile 2022

Marta Iovine.

L’impegno sociale, la spiccata sensibilità all’inclusività, lo stile narrativo capace di mettere in evidenza il ruolo e la personalità delle donne del nuovo millennio della regista, montatrice e autrice campana Maria Iovine, ha coinvolto e convinto la giuria del ‘Premio Valpharma per il Cinema’. Il riconoscimento dedicato alle giovani professioniste dell’industria cinematografica, istituita in memoria dell’imprenditore Roberto Valducci, da due anni si inserisce nell’offerta di contenuti della Festa del Cinema di Rimini La Settima Arte – Cinema e Industria, aprendo un’ampia e seria riflessione sul riconoscimento della competenza e della professionalità delle donne nel mondo del lavoro.



Il lungometraggio Corpo a corpo, con cui quest’anno Maria Iovine ha esordito dietro la macchina da presa, affronta i temi della disabilità, empowerment e bellezza fuori dagli schemi, attraverso la storia di Veronica Yoko Plebani, triatleta venticinquenne, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, colpita a soli 15 anni da una meningite batterica che le ha restituito un corpo segnato per sempre. Con questa motivazione i giurati, Alessia Valducci Chairwoman di Valpharma Group, Cristina Scognamillo giornalista e co-founder di Women in Cinema Award e di Good Girls Planet e Roy Menarini Direttore Artistico La Settima Arte Cinema e Industria, hanno decretato la vincitrice dell’edizione 2022.