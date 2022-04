Calcio RSM, tra Cailungo e Juvenes-Dogana è 2-2: il Murata ai playoff

Sport

Repubblica San Marino

| 12:48 - 14 Aprile 2022

È andata esattamente come nelle migliori speranze di Murata e San Giovanni. Cailungo e Juvenes-Dogana, opposte nello scontro diretto, pareggiano e di fatto cancellano le rispettive ambizioni di sorpassare i Bianconeri - questa settimana a riposo – e i Rossoneri all’ingresso del Turno Preliminare.

La squadra di Protti resta davanti a quella di Amati, ma è una magrissima consolazione: le tre lunghezze di ritardo dal Murata potrebbero magari essere colmate dal Cailungo nell’ultima giornata, ma resta il dato degli scontri diretti a consegnare alla banda bianconera il pass per il Turno Preliminare con una giornata di anticipo. Stesso dicasi per il San Giovanni: anche i Rossoneri, avanti rispetto al Murata di un punto e con una gara in più da giocare rispetto alla squadra di Fabbri, hanno guadagnato ieri sera la matematica certezza di prolungare il proprio cammino oltre la regular season. In questo caso, non serve neppure tirare in ballo gli scontri diretti, data la distanza più che sufficiente a separare la squadra di Tognacci dalla terzultima posizione.

Ci vuole oltre un’ora di gioco perché la sfida di Montecchio – uno spareggio a tutti gli effetti, dove solo la vincente avrebbe potuto pensare di proseguire la caccia al Turno Preliminare – si sblocchi: è l’ex di serata Acquarelli a portare in vantaggio la Juvenes-Dogana. Il Cailungo pareggia subito con Benedetti, prima che la Juvenes torni a mettere la testa avanti grazie al gol di un altro difensore, Cevoli. Non è l’ultima parola sul match: quella è di Santucci, che al 4’ di recupero, dopo il rosso di Iuzzolino, fissa il risultato su un pari che, mai come in questo caso, non serve a nessuna delle due sfidanti. Anzi, per entrambe si configura come una condanna senza appello.

Se i giochi per la 12° posizione sono ormai ufficialmente chiusi, aperta resta la bagarre per la vetta. Il Tre Penne inciampa sul Faetano e così offre a La Fiorita due possibilità per operare il sorpasso definitivo: già stasera i Gialloblù potrebbero agganciare ma in realtà superare – in virtù dei favorevoli scontri diretti – gli storici rivali di Città. Ma anche se la banda di Lasagni dovesse fallire con il Pennarossa, potrà comunque riprovarci nel prossimo e ultimo turno, quando il Tre Penne sarà a riposo. Tutte a secco, ieri sera, le bocche da fuoco di Ceci: con il Faetano è 0-0.

I tabellini

CAILUNGO

Gallinetta, Urbinati (dall’88’ M. Cecchetti), Iuzzolino, Ferrai, Santucci, M. Muccioli (dall’88’ Censoni), Senja, Diallo (dal 54’ Liverani), L. Cecchetti, Benedetti, Morri (dal 64’ Marinaro)

A disposizione: La Monaca, F. Vagnini

Allenatore: Cristian Protti

JUVENES-DOGANA

Gobbi, Cevoli, Acquarelli, Mezzadri, Raschi (dal 39’ Cisternino), Baldazzi, Merli, Michelotti (dal 75’ Zucchi), Giangrandi, D’angeli, Pasquinelli

A disposizione: Guidi, F. Muccioli, Ancora, Tumidei

Allenatore: Manuel Amati

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Davide Borriello

Ammoniti: Santucci, Urbinati, Iuzzolino, M. Muccioli, Liverani

Espulsi: Iuzzolino (rosso diretto)

Marcatori: 63’ Acquarelli, 67’ Benedetti, 80’ Cevoli, 90+4’ Santucci



TRE PENNE

Zambetti, Sartori, Vandi, Battistini, Lombardi, Genestreti, Zonzini, M. Semprini (dal 62’ Cibelli), Badalassi, Righini, Pieri (dal 62’ Churato)

A disposizione: Migani, Cauterucci, Zafferani, P. Semprini

Allenatore: Stefano Ceci

FAETANO

Marino (dal 19’ Broccoli), Soumah, Fatica, Romagna, Tomassoni (dal 66’ De Buono), Fall (dall’83’ Federico), Palazzi, Giardi, Pini, Tamburini (dall’83’ Magno), Kalemi (dal 66’ Russo)

A disposizione: Della Valle, Barretta

Allenatore: Andrea Parmeggiani (sostituisce Danilo Girolomoni)

Arbitro: Andrea Mei

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Andrea Guidi

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchio

Ammoniti: Soumah