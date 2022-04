Verucchio, organizzato pullman per partecipare alla Marcia della Pace Perugia-Assisi

Attualità

Verucchio

| 12:32 - 14 Aprile 2022

Il Comune di Verucchio parteciperà alla Marcia della Pace Perugia-Assisi. In un momento storico segnato da una conflittualità sociale figlia dei due anni di pandemia e soprattutto dalla guerra in Ucraina, ennesimo focolaio di un mondo segnato da svariati fronti di battaglia, l’amministrazione comunale organizza un pullman per lanciare un segnale di speranza alla comunità..



Il 24 aprile, nella vigilia della Festa della Liberazione, in Umbria è in programma un’edizione straordinaria della tradizionale Marcia al griido “Fermatevi, la guerra è una follia” e chi intendesse partecipare con il comune di Verucchio può prenotarsi al 338-5212379. C’è tempo fino a martedì 19 aprile e i posti a disposizione sono limitati.



Sabato 24, poi, partenza fissata alle 6.30 da Villa Verucchio.