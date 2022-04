Rimini, dopo 18 anni di impiego perde il lavoro e ora è sotto sfratto

Attualità

Rimini

| 12:28 - 14 Aprile 2022

Gli attivisti di Adl Cobas manifestano.



Nuova mobilitazione degli attivisti di Adl-Cobas, intervenuti questa mattina (giovedì 14 aprile) nell'abitazione di una donna sotto sfratto. Dopo 22 anni di affitti pagati regolarmente e 18 anni di lavoro presso un'azienda del territorio, la donna ha perso il posto di lavoro a causa del fallimento dell'azienda. Lo sfratto ora è stato prorogato al 15 giugno. Adl Cobas chiede all'amministrazione comunale di Rimini una moratoria degli sfratti per la primavera e l'estate, non avendo pianificato altre soluzioni all'emergenza abitativa, nonché una regolamentazione degli affitti brevi. "Non possiamo più rinviare una discussione seria sul tema dell'abitare, ci troviamo con una bomba sociale e chi governa la città pensa alle concessioni balnerari - accusano i sindacalisti - mentre è la casa a dover tornare al centro dell'agenda politica riminese. Il nostro tempo è adesso e non siamo più disposti di aspettare!".