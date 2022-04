Rivabella, camion si ribalta su un fianco

Cronaca

| 11:13 - 14 Aprile 2022

Il camion ribaltato a Rivabella.

Si è letteralmente ribaltato all’altezza della rotonda di via Sacramora: un camion, il cui conducente ha evidentemente perso il controllo alla guida, si è capovolto finendo sul fianco destro in carreggiata. E’ accaduto verso le 7e 30 di questa mattina. L’autoarticolato trasportava della sabbia, materiale che si è in parte rovesciato sull’asfalto. Fortunatamente non risultano feriti, ma un mezzo del 118 è ugualmente giunto sul posto per ogni eventuale evenienza, assieme alla municipale per i rilievi del caso.