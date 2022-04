'Wein Tour' confermato: dal 20 al 22 maggio a Cattolica torna l’evento dedicato al vino

Eventi

Il Wein Tour Cattolica è confermato e quest’anno si terrà dal 20 al 22 maggio in viale Bovio. La manifestazione dedicata ai migliori vini e cantine dell’Emilia Romagna, cultura e riscoperta del territorio, è arrivata alla sesta edizione. L’evento dedicato agli amanti del vino, alle eccellenze e alle tipicità enogastronomiche locali inaugura l’estate della Regina. Promosso dal comitato “Cuore di Cattolica” e da Veronica Pontis (organizzatrice di eventi), in collaborazione con l’Amministrazione comunale, Wein Tour Cattolica si conferma un'iniziativa attesa e consolidata nel panorama vitivinicolo. Lungo la passeggiata in viale Bovio, calice alla mano, si potrà intraprendere un viaggio enogastronomico a tutto tondo, che si arricchisce di nuovi abbinamenti tra i vini e i piatti della tradizione emiliano-romagnola. Wein Tour coniuga vino e cultura gastronomica, portando l’entroterra al mare in un legame continuo con il territorio. Secondo il collaudato format della kermesse, accanto alle degustazioni di vini e prodotti tipici si terranno cicli di seminari con relatori del settore vitivinicolo ed esperti di alto spessore.