Calcio Promozione, Gabicce Gradara a caccia del decimo risultato utile di fila

| 09:59 - 14 Aprile 2022

L'esultanza dopo un gol nel match di andata.

Seconda trasferta di fila per il Gabicce Gradara (41 punti). Dopo l'exploit di Passatempo, la squadra di Papini è chiamata sabato ad un'altra dura battaglia: la aspetta, infatti, l'Osimo Stazione, squadra invischiata nella zona playout (sestultimo posto con 30 punti) e assai bisognosa di punti. Un osso duro perché sul proprio campo la squadra osimana ha collezionato 19 punti con cinque vittorie e quattro pareggi e quattro sconfitte (Cavaliere è il miglior marcatore con 9 gol).



Mister Papini, che partita si aspetta?

“Ricordando l'ultima mia esperienza sul quel campo proprio alla guida del Gabicce Gradara che allora fece bottino pieno, mi aspetto una battaglia, più o meno come a Passatempo dove i miei giocatori sono stati bravi nel mantenersi lucidi e quadrati e a non perdere la testa nelle fasi calde del match. Sulla nostra strada c'è un avversario tosto, affamato di punti, dovremo avere la capacità di adattarci da subito al campo di dimensioni più ridotte del nostro ed in sintetico e al clima caldo della partita. E' un esame di maturità. Noi come loro abbiamo bisogno assoluto di fare risultato, in qualunque modo”.



La sua squadra è in una striscia positiva di nove risultati utili con sei vittorie e tre pareggi, ma siete ancora ad un punto dalla zona playoff...

“Rispetto all'ultimo turno la classifica non è cambiata, è vero, ma io non posso chiedere di più ai miei giocatori che stanno facendo il massimo tenendo un bel ritmo; semmai li sprono a non mollare cercando di fare altri passi avanti sotto il profilo delle prestazioni: per due partite di fila non abbiamo subito gol e questo è un segnale positivo. Voglio dire che dobbiamo guardare solo a noi stessi cercando di raccogliere sempre il massimo e senza calcoli: Dobbiamo farci trovare pronti se vogliamo tenere il passo delle avversarie che ci precedono : il nostro futuro è soprattutto nelle nostre mani. Alla fine di queste nove partite vedremo quel che succederà”.



Ha recuperato Roselli rientrato dopo un lungo stop.

“E' una pedina importante, una freccia in più al nostro arco. Per sabato è disponibile nuovamente Grassi, che ha scontato la giornata di squalifica, probabilmente anche Cinotti e Maggioli. La cosa che mi fa piacere è che tutti quando sono chiamati in causa, all'inizio o a match in corso, rispondono presente e questo è molto importante perché in campo non si notano assolutamente differenze e questo in ottica futura è molto importante”.