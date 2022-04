Ladri alla gelateria Pellicano: vetrina infranta con un tombino, magro bottino

Cronaca

| 07:55 - 14 Aprile 2022

Un tombino, foto d'archivio.

Hanno usato un tombino di ghisa sradicato poco lontano per sfondare la vetrata e puntare alla cassa, tutto per soli pochi euro. Molto ingenti, invece, i danni all'esercizio. La gelateria Pellicano, sul nuovo tratto del lungomare Tintori a Rimini, è stato l'obiettivo dei ladri che nella notte tra martedì e mercoledì hanno agito indisturbati, devastando la vetrata convinti che all'interno potessero trovare un bel gruzzolo. Non hanno portato via null'altro se non i pochi soldi del fondo cassa. I proprietari si sono accorti del fatto ieri mattina e hanno subito chiamato sul posto la polizia di Stato, che ora indagano sulla vicenda. Dai filmati delle telecamere a circuito chiuso si vedono i malviventi, col volto travisato, agire con rapidità e poi scappare a piedi.