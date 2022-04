Covid: il virus non molla la presa, nel riminese 326 nuovi casi. Un decesso

Attualità

Rimini

| 16:35 - 13 Aprile 2022

Bollettino Covid 13 aprile 2022.



Nel territorio riminese il Sars-CoV-2 non molla la presa: si registrano 326 nuovi casi di positività che portano il totale settimanale a 811, ancora in aumento rispetto alla scorsa settimana, quando furono 707. Due settimane fa invece erano 832.



Nel riminese deceduta una 96enne, mentre i ricoveri in terapia intensiva rimangono 5. In regione i ricoveri crescono sia in terapia intensiva (+2, totale 42, a fronte di 4 nuovi ingressi e due diminuzioni, dato in linea con l'andamento registrato nelle ultime settimane) e nei reparti Covid (+28, 1325 totale). I decessi in regione sono 13, età media 87 anni.



Sul fronte delle nuove positività, in regione sono 5.472 (Tasso di positività 22,1%).